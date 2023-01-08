Лайшев — о Грассле: к нам, как правило, если приезжают, то остаются надолго

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что итальянский фигурист Даниэль Грассль, приехавший на стажировку к заслуженному тренеру РФ Этери Тутберидзе, может остаться тренироваться в России, если изъявит подобное желание.
«Он приехал на стажировку перед чемпионатом Европы к лучшему тренеру в мире Тутберидзе по своему желанию, по своему личному выбору. Да, его уже начали корить за эту поездку коллеги по европейскому цеху. Понравится или нет, оставаться тренироваться после чемпионата или нет — ему решать. Но к нам, как правило, если приезжают, то остаются надолго», — сказал Лайшев в интервью ТАСС.
20-летний Грассль является серебряным призёром чемпионата Европы 2022 года, бронзовым призёром юниорского чемпионата мира 2019 года.
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