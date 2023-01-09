Лайшев — о ледовом шоу Навки: весь зал был заполнен, даже Пескову не хватило места

Руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».



«Я был на шоу Навки «Шахерезада». Валиева подошла ко мне после выступления, мы расцеловались, встретились.

Очень красивое было выступление. Восемь тысяч человек. Весь зал был заполнен. Даже Пескову не хватило места. Он пересаживался с одного места на другое, с этого на третье. Но потом ему наконец-то нашли место.



Было приятно, что ни одного свободного места не было. Я водил своего ребёнка, он задавал много вопросов, кто злой, кто плохой, я устал объяснять. Потом успел поздравить всех ребят, вместе с Навкой, получил огромное удовольствие от шоу», – приводит слова Лайшева «Спорт день за днём».

Напомним, в ледовом шоу «История любви Шахерезады» выступает сама Татьяна Навка, а также Пётр Чернышев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Роль Богини в разных составах исполняют Анна Щербакова и Камила Валиева.