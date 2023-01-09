Елена Чайковская: в предварительный состав сборной вошли по шесть лучших в каждом виде

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская рассказала, что по итогам чемпионата страны в Красноярске был сформирован предварительный состав сборной.
«После чемпионата России, который состоялся в конце декабря в Красноярске, прошло заседание исполкома Федерации фигурного катания. На нём со своими докладами выступили все старшие тренеры по видам.
По итогам соревнований был сформирован предварительный состав национальной сборной, в который вошли по шесть лучших спортсменов и пар в каждом виде.
При этом нужно понимать, что свой окончательный вид он приобретёт в конце сезона. Чемпионат страны – один из важнейших стартов, но не единственный. У нас ещё будет финал Гран-при России и целый ряд других важных соревнований», – приводит слова Чайковской BetOn mobile.
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