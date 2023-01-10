Михаил Назарычев назвал причины распада пары с Юлией Артемьевой

Российский фигурист Михаил Назарычев, выступавший в парном катании с Юлией Артемьевой, рассказал о причинах распада.

«Это уже прошло и я бы хотел сказать, что никого не подбиваю на какие-то пристрастия. Это было хорошее время. Могу отзываться об этом времени только положительно.



Были вопросы ко мне как к спортсмену, наверное. Но не как к спортсмену на соревнованиях – я всегда выполнял все элементы, судьи и технические контролёры отмечали в паре именно меня. Ко мне были претензии вне спорта: то, что я люблю любоваться собой, веду достаточно провокационно соцсети и так далее. На мой взгляд, распад пары произошёл, потому что накопилась ненависть ко мне, потому что я не изменял в себе ничего, а партнёрше надо было со мной кататься и её это, видимо, бесило.



Было много попыток со стороны, чтобы мы закончили карьеру в этой паре раньше, чем планировалось. В один день я пришёл на тренировку, и там у нас состоялся разговор с моим тренером Пашей Слюсаренко и с партнёршей. Меня, по сути, поставили перед фактом, сказав, что мы заканчиваем работу в этой паре, потому что никто не хочет или кто-то не хочет. У меня спросили моё мнение. Я сказал, что это слишком долго продолжается. Сказал, что тоже не могу постоянно сидеть, как на пороховой бочке: то мы катаемся, то не катаемся, то мы хотим, то не хотим», — приводит слова Назарычева Metaratings.