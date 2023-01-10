«Тебе же не 18 лет». Роднина эмоционально высказалась о госпитализации Романа Костомарова

Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина высказалась о госпитализации олимпийского чемпиона фигуриста Романа Костомарова.

«Я начинала с открытых катков. И меня привели заниматься фигурным катанием из-за того, что у меня 11 раз было воспаление лёгких. И как раз меня это всё вылечило. Здесь — я не знаю, в каких костюмах они катались, какое выступление было. Но могу одно сказать: переработка – не только в фигурном катании, но и вообще в жизни — не всегда приносит положительные плоды. Я понимаю, что каникулы, много планов, но тебе же не 18 лет. Самое главное, ему — выздоровления, это сейчас самое основное», — приводит слова Родниной «Газета.Ru».

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России. Он является заслуженным мастером спорта России.