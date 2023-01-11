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Журова предположила, что могло стать причиной госпитализации Костомарова

Журова предположила, что могло стать причиной госпитализации Костомарова
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Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров мог попасть в больницу после общения с заболевшими поклонниками.

«Понятно, что, когда ты участвуешь в шоу, у тебя есть обязательства и нет возможности отказаться, может произойти такая ситуация. Я видела, как на открытии катка на Красной площади фигуристки выступали в тоненьких платьях, я даже переживала за них, потому что сейчас очень холодно.

Если мы, конькобежцы, можем что-то под костюм себе подложить, то фигуристы, к сожалению, такой возможности лишены. Нужно относиться с пониманием того, что их выступления будут очень короткими и что спортсмены не выдерживают автограф-сессии и фото после них.

В случае с Костомаровым, может быть, кто-то приболевший подошёл к нему для совместной фотографии. А Роман — человек ответственный, поехал всё равно выступать на мороз и, возможно, имел уже какие-то симптомы заболевания. Допускаю это», — сказала Журова в интервью «Газете.ру».

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