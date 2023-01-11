«Для меня лучший Большунов». Роднина — о признании Валиевой спортсменкой года

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение, что фигуристку Камилу Валиеву незаслуженно признали спортсменкой года по результатам опроса россиян.

На втором месте в рейтинге, составленном ВЦИОМ по результатам опроса россиян, расположился лыжник Александр Большунов, на третьем — хоккеист Александр Овечкин.

«Я не голосовала, но я хочу поздравить этих ребят, это очень важный момент, что болельщики и любители спорта тобой интересуются и обращают на тебя внимание.

Я не совсем согласна с такой тройкой, у меня есть своё представление, для меня лучший спортсмен года — это тот, который показал высочайший результат, не просто участвовал своим присутствием на экране. Для меня точно лучший Александр Большунов, но очень тяжело подводить итоги 2022 года, где у нас очень мало было соревнований. Самое яркое событие у нас — Олимпиада, дальше всё было в урезанном состоянии. Результаты были и есть, но они не того уровня, на что рассчитывают спортсмены, потому что они не попали на соревнования.

Почему нет футболистов? Ха-ха, не смешите меня. Я бы поняла, если бы вы спросили про лыжников, биатлонистов, конькобежцев, гимнастов или атлетов. Лучший спортсмен определяется по соревнованиям, какие крупные соревнования были в футболе в нашей стране в 2022 году? Народ высказал своё мнение», — приводит слова Родниной Metaratings.

Большунов на Олимпиаде-2022 завоевал три олимпийские медали, а Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир.