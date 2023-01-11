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«Для меня лучший Большунов». Роднина — о признании Валиевой спортсменкой года

«Для меня лучший Большунов». Роднина — о признании Валиевой спортсменкой года
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение, что фигуристку Камилу Валиеву незаслуженно признали спортсменкой года по результатам опроса россиян.

На втором месте в рейтинге, составленном ВЦИОМ по результатам опроса россиян, расположился лыжник Александр Большунов, на третьем — хоккеист Александр Овечкин.

«Я не голосовала, но я хочу поздравить этих ребят, это очень важный момент, что болельщики и любители спорта тобой интересуются и обращают на тебя внимание.

Я не совсем согласна с такой тройкой, у меня есть своё представление, для меня лучший спортсмен года — это тот, который показал высочайший результат, не просто участвовал своим присутствием на экране. Для меня точно лучший Александр Большунов, но очень тяжело подводить итоги 2022 года, где у нас очень мало было соревнований. Самое яркое событие у нас — Олимпиада, дальше всё было в урезанном состоянии. Результаты были и есть, но они не того уровня, на что рассчитывают спортсмены, потому что они не попали на соревнования.

Почему нет футболистов? Ха-ха, не смешите меня. Я бы поняла, если бы вы спросили про лыжников, биатлонистов, конькобежцев, гимнастов или атлетов. Лучший спортсмен определяется по соревнованиям, какие крупные соревнования были в футболе в нашей стране в 2022 году? Народ высказал своё мнение», — приводит слова Родниной Metaratings.

Большунов на Олимпиаде-2022 завоевал три олимпийские медали, а Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир.

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