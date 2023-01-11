Тотьмянина — Костомарову: Рома, верим в лучшее! Борись!

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина выразила поддержку победителю Игр в Турине в танцах на льду Роману Костомарову, который находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Накануне стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым. В новогодние праздники Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», которое проходило в том числе и на открытом воздухе.

«Рома, верим в лучшее! Борись!» — подписала Тотьмянина фото с совместного выступления на одном из шоу.

Фото: Личный архив Татьяны Тотьмяниной

Тотьмянина и Костомаров неоднократно вместе выступали в различных ледовых спектаклях.