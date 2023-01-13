РУСАДА может обжаловать решение своего дисциплинарного комитета по делу Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отреагировало на решение своего дисциплинарного комитета по делу фигуристки Камилы Валиевой. Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что допускает возможность обжалования этого решения.

Об оправдании Валиевой дисциплинарным комитетом РУСАДА стало известно из сообщения на сайте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Там же сообщается, что результат Валиевой на чемпионате России — 2022 (золото) аннулирован. Само РУСАДА ранее заявляло, что это решение будет конфиденциально.

«РУСАДА ещё не получило полный текст решения дисциплинарного антидопингового комитета, а именно его мотивировочную часть. Мы проведём правовую оценку обоснования принятого комитетом решения. После ознакомления с мотивировочной частью решения дисциплинарного комитета по данному делу РУСАДА рассмотрит возможность его обжалования. Ожидаем получения полного текста решения в ближайшее время и без каких-либо задержек», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Положительный результат дал допинг-тест Валиевой, сданный 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года после того, как Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир. Медали до сих пор не вручены. В ноябре, не дождавшись решения РУСАДА, ВАДА передало дело Валиевой в CAS.