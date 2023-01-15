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«Не будем обольщаться раньше времени». Инна Гончаренко — о невиновности Валиевой

«Не будем обольщаться раньше времени». Инна Гончаренко — о невиновности Валиевой
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отреагировала на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что РУСАДА оправдало Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Дисциплинарный комитет РУСАДА постановил, что Валиева должна быть дисквалифицирована лишь на день чемпионата России 2021 года, когда была сдана положительная проба.

«Считаю, что в этой ситуации можно порадоваться хотя бы этому небольшому позитивному моменту. Но надо ждать решения международных инстанций. Основной момент — судьба олимпийских медалей в командном первенстве, поэтому не будем обольщаться раньше времени. Все спортсмены — суеверные люди, думаю, надо подождать дальнейшего развития событий.

Саша Трусова — чемпионка страны, но это будет номинально, фактически все знают ситуацию. Саша прекрасно понимает, что и как. Как она это воспримет? Я бы, например, не радовалась, это ведь на бумаге», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

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