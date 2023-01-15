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«Катание без границ». Каролина Костнер прокатилась по замёрзшему альпийскому озеру

«Катание без границ». Каролина Костнер прокатилась по замёрзшему альпийскому озеру
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Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в одиночном катании, итальянская фигуристка Каролина Костнер опубликовала новое видео в социальных сетях, в котором показала, как катается на коньках по замёрзшему озеру в Альпах.

«Катание без границ», — подписала видео фигуристка на итальянском и английском языках.

Костнер является чемпионкой мира 2012 года и пятикратной чемпионкой Европы (2007, 2008, 2010, 2012, 2013). Она стала первой представительницей Италии, выигравшей медаль на чемпионате мира среди юниоров (бронза 2003 года), первой итальянской фигуристкой, победившей в финале Гран-при (сезон-2011/2012).

Каролина является кузиной и крестницей знаменитой итальянской горнолыжницы Изольды Костнер, двукратной чемпионки мира и трёхкратного призёра Олимпийских игр.

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