«Ты и я на льду — это красиво». Героическая победа Медведевой после предательства Милохина

Евгения Медведева и Даня Милохин буквально взорвали «Ледниковый период» в прошлом сезоне, став одной из ярчайших пар проекта. И хотя они так и не добрались до заветного золота, надежды на это не гасли в новом году.

Фигуристка и блогер были фаворитами текущего сезона, но произошло непредвиденное — Милохин предал Медведеву и сбежал. Женя оказалась в трудном положении: без партнёра и времени, чтобы его заменить, ей оставалось только покинуть шоу. Но внезапно нашёлся спаситель — Фёдор Федотов согласился выступать вместе со спортсменкой.

Бессонные ночи, многочасовые тренировки и изучение номеров в бешеном ритме — казалось, новообразовавшийся дуэт неминуемо ждёт провал, но Женя и Федя удивили всех, завоевав медаль. Это героическая победа для них обоих!

Милохин жёстко подставил Медведеву и сбежал в Дубай

Евгения Медведева продолжает испытывать себя на прочность, принимая участие во многих проектах, но одним из любимейших по-прежнему остаётся «Ледниковый период». Одиночница в прошлом, она поняла прелесть катания в паре, полностью отдаваясь процессу постановки оригинальных номеров вместе с блогером Даней Милохиным. Их дуэт рванул в прошлом сезоне: они заслужили похвалу от специалистов, а заодно выиграли приз зрительских симпатий.

У Жени и Дани было всё, чтобы добиться и высшей награды в новом сезоне ледового шоу, поскольку продюсеры задумали вернуть на проект лучшие пары за всю историю его существования. Естественно, без «медвелохиных» было никак не обойтись. Со статусом фаворитов Медведева и Милохин смирились ещё на старте и от выступления к выступлению прогрессировали, подтверждая собственные амбиции. Но затем случилось непредвиденное — пара распалась из-за внезапного побега Дани.

Евгения Медведева и Даня Милохин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Блогер улетел в Дубай, объявив, что покидает «Ледниковый период». Причиной такого решения стало то, что Милохин устал и потерял интерес к тренировкам. Даня попросил не держать на него зла за его поступок, но это было сложно, учитывая, что его необдуманные действия поставили Медведеву в крайне затруднительное положение. Фигуристка осталась без партнёра, а времени на поиски нового не было. Оставалось только покинуть проект, но тут на помощь Жене пришёл неожиданный герой.

Победитель «Ледникового периода» спас Медведеву от вылета

Илья Авербух сильно переживал за судьбу Медведевой в «Ледниковом периоде» и пытался в кратчайшие сроки найти ей надёжного партнёра. Кандидатов на эту роль было немного, и всё же один подошёл спортсменке идеально. Актёр Фёдор Федотов, несмотря на свой плотный график, согласился встать в пару с Женей. В прошлом сезоне он завоевал золото вместе с Татьяной Волосожар, поэтому опыт катания на коньках у него имелся. Кроме того, он уже участвовал с Медведевой в съёмках сериала «Последний аксель».

Евгения Медведева и Фёдор Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Женя и Федя быстро нашли общий язык, и, хотя им приходилось тренироваться в бешеном темпе, чтобы нагнать другие дуэты, с первых же выступлений они показали отличный уровень, получая максимальные оценки от судей. Фигуристка была невероятно благодарна актёру за своё спасение и даже называла его своим героем, в то время как Федотов считал, что ему выпал прекрасный шанс вновь окунуться во внутреннюю кухню ледового шоу.

«Я не мог не выручить в такой ситуации, когда всё было остро, критично и надо было спасать. Я смеюсь над этими словами «спасать проект», потому что вернуться сюда было чистое счастье. Входить очень сложно. То есть с Женей кататься совсем не сложно, но у нас было всего две ночи на два номера, одна ночь — один номер, и мы, слава богу, это сделали», — говорил он.

Милохин пытался задобрить Медведеву песней, но получил отказ

Пока фигуристка полностью отдалась работе в проекте, её бывший партнёр не забывал о ней и, кажется, раскаивался за некрасивое расставание. Милохин даже написал песню, посвящённую Медведевой и их прокатам в «Ледниковом периоде».

«Я был всегда честен со всеми, и многих это бесило. Я шёл на лёд и говорил, что в тачке мало бензина. Женька, я лав тебя, и пусть ты меня не простила, но, согласись, ты и я на льду — это было красиво», — такие слова могли растрогать любого, обида в спортсменке оказалась сильнее — она никак не отреагировала на признание блогера и в очередной раз подчеркнула, что его внезапный уход был для неё огромной неприятностью.

Евгения Медведева и Даня Милохин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Этот сезон научил меня учить по четыре программы за 10 дней. Довольно трудный для меня этот сезон выдался, но ещё труднее этот сезон выдался для Феденьки Федотова, которому я благодарна, наверное, до конца жизни буду. Настолько трепетного отношения партнёра ко мне ещё не было, поэтому я почувствовала, что такое настоящие партнёрские отношения в условиях, очень некомфортных для обоих: когда поджимает время, когда нужно делать то, что на данный момент невозможно сделать.

«Ледниковый период» — это здорово, очень сложно и учит, наверное, работать на грани возможностей, потому что я уставала за этот проект не меньше, чем в спорте. Это прям действительно огромная работа, требует очень много времени и затрат сил», — отмечала Медведева после завершения проекта.

Медведева и Федотов героически взяли серебро на «Ледниковом периоде»

Женя и Федя действительно хорошо постарались и даже перевыполнили начальный план догнать своих конкурентов. От старта к старту они прибавляли как в технике, так и в артистизме. Семь красивых и разных по эмоциональности номеров пришлись по вкусу и судьям, и болельщикам. История же по мотивам фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и вовсе стала хитом — её пара показала ещё раз в финале «Ледникового периода». И их ждал грандиозный успех.

По результатам соревнований Медведева и Федотов стали вторыми, уступив только великолепным Елизавете Арзамасовой и Никите Кацалапову. Однако сильно расстраиваться из-за проигрыша Евгения и Фёдор не стали: учитывая обстоятельства, для них серебро — это высшая награда. Как бы банально это ни звучало, оно получилось с золотым отливом.

Евгения Медведева и Фёдор Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Медведева пережила предательство Милохина и собралась с силами во второй половине проекта, а её спаситель Федотов вновь показал невероятную работоспособность, умудрившись без особой подготовки, в условиях полнейшего цейтнота добиться шикарного результата.

К сожалению, финал «Ледникового периода» увидели не все: из-за смерти актрисы Инны Чуриковой Первый канал изменил сетку вещания для московского часового пояса. Но в других регионах России, а также в Беларуси и Казахстане, зрители насладились итоговым выпуском.