Евгения Медведева рассказала, что неоднозначно относится к шоу на открытом воздухе в мороз

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева поделилась мнением о шоу на открытом воздухе в мороз.

Ранее сообщалось, что госпитализированный в данный момент олимпийский чемпион Роман Костомаров перед тем, как попасть в больницу, принял участие в подобном шоу на 25-градусном морозе.

«По поводу катания в такой серьёзный минус… Не знаю, я неоднозначно к этому отношусь. Я выстроила такую систему, что на уличных катках я не прыгаю прыжки, потому что для меня лично это травмоопасно и это в принципе, наверное, ни к чем хорошему в моём случае не приведёт, потому что и связки, и мышцы остужаются. Прыгать прыжки и рвать связки не очень хочется. На уличных катках я плюс-минус спокойненько катаюсь, насколько это позволяет. В зависимости от температуры я одеваюсь тепло или попрохладнее. В -25 пришлось «напихтюриться» нормально (улыбается).



Не знаю, как к этому относиться. Есть работа — мы её выполняем. Если есть ивент, который нужно откатать, на котором мы уже заявлены, мы не можем просто взять и уйти со льда — это было бы странно», — сказала Медведева в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.