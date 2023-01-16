Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин ведут переговоры о выступлении за сборную Израиля, сообщает «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что переходу способствует тренер спортсменов Алексей Киляков. Предметные договорённости уже достигнуты. При этом отмечается, что вариант выступлений фигуристов за сборную США практически исключён.

Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в текущем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.



В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.