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В ФФККР прокомментировали информацию о переходе Косторной в парное катание

В ФФККР прокомментировали информацию о переходе Косторной в парное катание
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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) высказались касательно перехода чемпионки Европы в женском одиночном катании Алёны Косторной в парное катание.

Ранее данную информацию сообщила тренер Косторной Елена Буянова. Также она подчеркнула, что фигуристка прекращает сотрудничество и с ней.

«Информация о переходе её (Косторной. — Прим. «Чемпионата») в пару существует, но заявления от неё в федерацию не поступало», — сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, Косторная в межсезонье во второй раз в карьере ушла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, после чего тренировалась в ЦСКА под руководством Елены Буяновой, но пропускает сезон-2022/2023, так как восстанавливается после операции на бедре. Также Косторная провела один сезон в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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