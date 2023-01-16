Тутберидзе в социальных сетях поздравила дочь с днём рождения

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила в социальных сетях видео, в котором поздравила с днём рождения свою дочь фигуристку Диану Дэвис.
«Мира, света, здоровья, удачи, родная! Чтоб была ты счастливой, я небо молю! Я всегда буду рядом, душой обнимая! С днём рождения, Диша! Тебя я люблю!» — написала Тутберидзе, добавив эмодзи в виде сердца.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ
Накануне появились сообщения, что Дэвис и её партнёр в танцах на льду Глеб Смолкин задумываются о смене спортивного гражданства на израильское. Пара тренируется в США и в текущем сезоне не выступала ни на одном соревновании внутри России.
Дэвис и Смолкин — серебряные призёры чемпионата России, бронзовые призёры чемпионата России среди юниоров и победители финала кубка России среди юниоров. Глеб Смолкин является сыном российского актёра Бориса Смолкина.
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