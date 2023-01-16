СМИ: Ирина Хавронина образовала танцевальный дуэт с Дэвидом Нарижным
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Российская фигуристка Ирина Хавронина образовала танцевальный дуэт с Дэвидом Нарижным, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственный источник.
Отметим, что ещё в начале текущего сезона Хавронина выступала в паре с Дарио Чиризано, а Нарижный – с Аннабель Морозов.
По информации издания, Хавронина и Нарижный будут тренироваться в группе Дениса Самохина в Балашихе. Самохин является наставником лидеров нынешнего сезона, Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.
Хавронина и Чиризано вместе выигрывали юниорское первенство России, юношеские Олимпийские игры 2020 года, юниорские этапы Гран-при в Красноярске и Гданьске. О завершении их сотрудничества стало известно 14 января, причём инициатива исходила от партнёрши.
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