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«Такая нелепость». Отец Костомарова — о словах Журовой

«Такая нелепость». Отец Костомарова — о словах Журовой
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Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, до сих пор находящегося в больнице под наблюдением врачей, прокомментировал недавние слова депутата Госдумы Светланы Журовой о возможных причинах заболевания спортсмена.

Напомним, Журова предположила, что Роман Костомаров мог заболеть из-за того, что на новогодних праздниках принимал участие в нескольких шоу и проводил выступления как на открытых, так и на закрытых катках.

«Я прочитал. Такая нелепость. Он четыре или пять выступлений провёл на морозе. Были без тёплой одежды», — приводит слова Сергея Костомарова телеканал «360».

13 января различные СМИ сообщили, что тело спортсмена начало синеть из-за сепсиса. Уточнялось, что лёгкие спортсмена могли быть слишком ослаблены на момент заболевания, поэтому ухудшение состояния произошло так быстро.

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