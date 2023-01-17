Софья Акатьева объяснила, почему ей легче прыгать под темповую музыку

Чемпионка России 2023 года в женском одиночном катании Софья Акатьева рассказала, под какую музыку ей проще исполнять элементы ультра-си – четверные прыжки и тройной аксель.
«В каждом музыкальном произведении есть что-то своё. Мне легче прыгать под темповую музыку, поэтому фигурное катание у меня ассоциируется с чем-то динамичным. Классическую музыку тоже очень люблю — часто хожу на балет, а на занятиях по хореографии мы занимаемся под классику. Учимся правильно её слушать и расставлять акценты в движениях.
Мой любимый элемент — это тройной аксель. Стараюсь выполнять его на всех соревнованиях. Училась постепенно: сначала делала двойной аксель, затем тренировала прыжок на «удочке», а потом уже самостоятельно. До сих пор бывает волнительно в него заходить. Здесь важно прыгнуть не только вперёд, но и вверх, чтобы «докрутить» прыжок и чтобы он визуально был красивым!» — приводит слова Акатьевой Blueprint.
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.
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