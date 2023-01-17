Аделия Петросян: очень люблю четверной риттбергер — это уникальный для меня прыжок

Обладательница двух медалей (золото и бронза) юниорской серии Гран-при – 2021, победительница этапа Гран-при России в Сочи Аделия Петросян рассказала о своём любимом прыжке. 15-летняя фигуристка – первая в истории женщина, исполнившая четверной риттбергер.

«Я очень люблю четверной риттбергер — это уникальный для меня прыжок. В него нужно закладывать очень много сил и энергии. Когда он удаётся, хочется его прыгать снова и снова. Первый раз я попробовала зайти в риттбергер лет в 10–11. Тогда мой первый тренер сказала, что он у меня получится. Я благодарна ей за то, что она помогла поверить в свои силы, а осуществить эту маленькую мечту мне помогли уже в «Хрустальном».

Самое сложное в спорте — сосредоточиться, когда что-то не получается. Меня вдохновляет много чего. Моя семья, первое место на пьедестале, хруст льда и когда получается что-то новое выучить», — приводит слова Петросян Blueprint.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.