Анастасия Зинина — об академии Плющенко: нас каждый день снимали для канала в соцсетях

Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала, почему испытывала давление, когда занималась в академии «Ангелы Плющенко».

«Сначала я была как будто в каком-то своём мире. Слушала тренеров, конечно, но мне было очень тяжело довериться этим людям, потому что я как-то зажалась в себе, не могла расслабиться после ухода из «Ангелов». Потихоньку и атмосферой, и поддержкой, и словами они меня расположили и настроили на тренировочный процесс. Сейчас всё хорошо. Важно не расслабляться. Тренеры в этом смысле следят за мной (улыбается). Нет такого, что ты хорошо выступил и можешь почивать на лаврах.



В «Ангелах Плющенко» после дебютного Гран-при было очень тяжело справиться с чувством эйфории от успеха, потому что хорошо откатала, выехала четверной, второе место, есть шанс попасть в финал. Видимо, это сказалось на моих результатах. Но выводы я сделала. Я сейчас тот человек, который работает каждый день, и всё.

В «Ангелах» было больше давления? Наверное, это как переход на другой уровень. У нас была установка, что, если мы хорошо выступаем, нам дают спонсоров и дарят подарки. Это было в новинку для меня. Впервые я почувствовала огромную ответственность, и мне понадобилось время для того, чтобы с ней свыкнуться и принять тот факт, что я уже не ребёнок. Теперь важные и ответственные старты – уже моя реальность.

Я, видимо, не смогла с этим справиться. На каждом старте ходила с мыслью, что мне нельзя плохо откатать, нельзя подвести, у меня есть имя. Иначе обо мне плохо подумают. Видимо, это меня каждый раз сбивало. На тренировках у меня всё получалось, потому что ты с головой погружаешься в процесс, ничего не отвлекает. Но на соревнованиях меня порой аж трясло. Я могла стоять в позиции, а руки и ноги трясутся.



Потом нас каждый день снимали на льду, во время ОФП. Для меня это тоже было непривычно. Как будто ты всегда на виду, на сцене. Съёмки проходили для канала академии в соцсетях. На тренировках не всегда всё получается, ты расстраиваешься, а тут камера. Кому-то это очень нравится, мне было непривычно», – приводит слова Зининой Metaratings.