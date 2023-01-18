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Марк Кондратюк на Кубке Первого канала дебютирует «в новом качестве»

Марк Кондратюк на Кубке Первого канала дебютирует «в новом качестве»
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Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк дебютирует в «новом качестве» на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января. Об этом сообщается в социальных сетях Первого канала.

Список участников Кубка Первого канала

  1. Евгений Семененко
  2. Пётр Гуменник
  3. Александр Самарин
  4. Дмитрий Алиев
  5. Артём Ковалёв
  6. Андрей Мозалёв
  7. Макар Игнатов
  8. Глеб Лутфуллин

Кондратюк стал известен в сезоне-2020/2021 как фигурист, заставивший плакать Медведеву. В сезоне-2021/2022 Кондратюк подтвердил право России на третью олимпийскую квоту, выиграл чемпионат страны и первенство Европы, а на Играх в Пекине помог национальной команде завоевать командное золото.

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