Марк Кондратюк на Кубке Первого канала дебютирует «в новом качестве»

Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк дебютирует в «новом качестве» на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января. Об этом сообщается в социальных сетях Первого канала.

Список участников Кубка Первого канала

Евгений Семененко Пётр Гуменник Александр Самарин Дмитрий Алиев Артём Ковалёв Андрей Мозалёв Макар Игнатов Глеб Лутфуллин

Кондратюк стал известен в сезоне-2020/2021 как фигурист, заставивший плакать Медведеву. В сезоне-2021/2022 Кондратюк подтвердил право России на третью олимпийскую квоту, выиграл чемпионат страны и первенство Европы, а на Играх в Пекине помог национальной команде завоевать командное золото.