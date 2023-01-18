Марк Кондратюк на Кубке Первого канала дебютирует «в новом качестве»
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Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк дебютирует в «новом качестве» на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января. Об этом сообщается в социальных сетях Первого канала.
Список участников Кубка Первого канала
- Евгений Семененко
- Пётр Гуменник
- Александр Самарин
- Дмитрий Алиев
- Артём Ковалёв
- Андрей Мозалёв
- Макар Игнатов
- Глеб Лутфуллин
Кондратюк стал известен в сезоне-2020/2021 как фигурист, заставивший плакать Медведеву. В сезоне-2021/2022 Кондратюк подтвердил право России на третью олимпийскую квоту, выиграл чемпионат страны и первенство Европы, а на Играх в Пекине помог национальной команде завоевать командное золото.
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