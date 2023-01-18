Зинина назвала Плющенко добрым тренером после того, как покинула его академию

Двукратный призёр этапов юниорской серии Гран-при 2021 года 15-летняя российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала, каким запомнила тренера Евгения Плющенко и его академию.

Летом 2022 года академия «Ангелы Плющенко» прекратила сотрудничество с Зининой из-за нарушения спортивной дисциплины. По словам Плющенко, фигуристка отказывалась выполнять тренерские установки. Анастасия перешла в группу Алексея Василевского, и на прошедшем в декабре чемпионате России она заняла шестое место.

«Какой была атмосфера в «Ангелах»? Разная. Все спортсмены очень амбициозные. Характеры сложные. Ещё и успехи, и неудачи влияют, конечно. Могу сказать, что конкуренция была на высоком уровне.

С кем успели завязаться тёплые отношения? Из тренеров – с Евгением Викторовичем [Плющенко]. Мы с ним работали, он с самого начала меня поддерживал. Рем – это специалист по ОФП. Он очень весёлый, с тонким чувством юмора. Из ребят – с Марком Лукиным, мы ещё были знакомы с ним с «Ледникового периода». Также с Никитой Сарновским общалась. С мальчиками было попроще, а вот с девочками… С Никой Жилиной хорошо общались, да и сейчас, если пересекаемся, общаемся.

Добрый ли тренер Плющенко? Да. Хорошо ли это для наставника? Наверное, но все же люди. Как настроить спортсмена на работу, если у него настрой нерабочий? Приходится отключать функцию «доброты» (смеётся)», — приводит слова Зининой Metaratings.