Анастасия Зинина: ехала с чемпионата России с мыслью, что смогу покушать оливье

Двукратный призёр этапов юниорской серии Гран-при 2021 года 15-летняя российская фигуристка Анастасия Зинина, рассказала, как питается, чтобы избежать лишнего веса, и когда может позволить себе съесть что-то запретное.

«Мы за Новый год хочешь не хочешь, но набираем. А прыгать с весом тяжело. Надо поднять себя в воздух, а резкость теряется. А у меня ещё длинные ноги. Нужно время для того, чтобы собрать всё вместе. Допустим, четверной после каникул я начала восстанавливать только на третий день. Первые два дня напрыгивала тройные, возвращала резкость. Мне прям тяжело было, хотя я набрала всего килограмм. Для обычной жизни килограмм – этот пустяки, но не для спортсменов. Когда ты долго не прыгаешь, теряется резкость и сила рук.

Конечно, приходится за всем следить. Мне повезло, что у меня аллергия на пшеничный глютен, поэтому я ничего мучного не ем. Многие девчонки сыплются на этом. Но при этом я очень люблю сладкое, особенно шоколад. И это очень сложно.

Ем утром шоколад. Утром можно. В целом могу съесть, сколько хочу. Но утром обычно сладкого много не съешь. А ещё вот уже год у меня новая любовь – кофе. Я даже начала в нём разбираться: могу отличить хороший кофе от плохого.

Перед чемпионатом России было очень тяжело следить за собой. Там уже Новый год рядом – столько вкусненького хочется попробовать. Тут уже приходится с собой договариваться: хорошо выступишь – поешь (смеётся). Я прямо ехала с чемпионата России с мыслью, что смогу покушать оливье.

Я на соревнованиях стараюсь много не есть – всегда страшно набрать. Потому что если наберёшь, то теряешь сразу координацию. Поэтому я держу себя в руках, а после выступлений позволяю себе что-нибудь запретное. Ну, в разумных рамках, конечно же», — приводит слова Зининой Metaratings.