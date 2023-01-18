Анастасия Зинина: ехала с чемпионата России с мыслью, что смогу покушать оливье

Двукратный призёр этапов юниорской серии Гран-при 2021 года 15-летняя российская фигуристка Анастасия Зинина, рассказала, как питается, чтобы избежать лишнего веса, и когда может позволить себе съесть что-то запретное.
«Мы за Новый год хочешь не хочешь, но набираем. А прыгать с весом тяжело. Надо поднять себя в воздух, а резкость теряется. А у меня ещё длинные ноги. Нужно время для того, чтобы собрать всё вместе. Допустим, четверной после каникул я начала восстанавливать только на третий день. Первые два дня напрыгивала тройные, возвращала резкость. Мне прям тяжело было, хотя я набрала всего килограмм. Для обычной жизни килограмм – этот пустяки, но не для спортсменов. Когда ты долго не прыгаешь, теряется резкость и сила рук.
Конечно, приходится за всем следить. Мне повезло, что у меня аллергия на пшеничный глютен, поэтому я ничего мучного не ем. Многие девчонки сыплются на этом. Но при этом я очень люблю сладкое, особенно шоколад. И это очень сложно.
Ем утром шоколад. Утром можно. В целом могу съесть, сколько хочу. Но утром обычно сладкого много не съешь. А ещё вот уже год у меня новая любовь – кофе. Я даже начала в нём разбираться: могу отличить хороший кофе от плохого.
Перед чемпионатом России было очень тяжело следить за собой. Там уже Новый год рядом – столько вкусненького хочется попробовать. Тут уже приходится с собой договариваться: хорошо выступишь – поешь (смеётся). Я прямо ехала с чемпионата России с мыслью, что смогу покушать оливье.
Я на соревнованиях стараюсь много не есть – всегда страшно набрать. Потому что если наберёшь, то теряешь сразу координацию. Поэтому я держу себя в руках, а после выступлений позволяю себе что-нибудь запретное. Ну, в разумных рамках, конечно же», — приводит слова Зининой Metaratings.
- 18 января 2023
-
19:42
-
19:18
-
18:28
-
18:10
-
18:03
-
16:00
-
15:51
-
15:32
-
15:16
-
15:08
-
14:53
-
14:32
-
14:09
-
13:41
-
12:43
-
12:18
-
11:40
-
10:07
- 17 января 2023
-
22:43
-
22:24
-
21:54
-
20:27
-
20:13
-
19:40
-
19:26
-
18:56
-
18:44
-
18:32
-
18:05
-
17:57
-
17:39
-
17:25
-
15:47
-
15:42
-
15:15