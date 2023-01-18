Наталья Бестемьянова отреагировала на решение ISU не проводить этап Гран-при в России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не проводить в России этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/2024.

«Просто сейчас совершенно очевидно одно: без наших ребят соревнования никому не интересны. Что же касается отмены этапа Гран-при в России, то, на мой взгляд, это логично, ведь пока санкции с фигуристов не сняты. Но как только это произойдёт, то и турниры в стране снова начнут проводить. Давайте дождёмся первого шага.

У меня всё ещё сохраняется надежда, что в следующем сезоне наших фигуристов, пусть даже с некоторыми ограничениями, допустят к международным стартам. До него остаётся достаточно времени. Мне сложно ответить на вопрос, какую позицию в дальнейшем займёт ISU, но я очень надеюсь на лучшее. Тем более точка зрения федерации со временем тоже может поменяться», — приводит слова Бестемьяновой RT.