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Плющенко: глупо сдерживать российских спортсменов, включая спорт в политическую игру

Плющенко: глупо сдерживать российских спортсменов, включая спорт в политическую игру
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) в сезоне-2023/2024 не проводить этап Гран-при в России.

В сезоне-2021/2022 российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине и также не выступали в серии Гран-при ISU.

«Выступления на международной арене без российских спортсменов — это не соревнования, а лайт-режим. Все прекрасно знают, что российские спортсмены — одни из самых мощных и сильных соперников. Лучше кататься с сильными соперниками, нежели побеждать в одни ворота.

Глупо сдерживать российских спортсменов, включая спорт в политическую игру. Все наши оппоненты кричат, что спорт вне политики, но мы всё прекрасно видим: политика — номер один. И она переросла вообще все нормы», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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