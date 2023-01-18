Плющенко: глупо сдерживать российских спортсменов, включая спорт в политическую игру

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) в сезоне-2023/2024 не проводить этап Гран-при в России.
В сезоне-2021/2022 российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине и также не выступали в серии Гран-при ISU.
«Выступления на международной арене без российских спортсменов — это не соревнования, а лайт-режим. Все прекрасно знают, что российские спортсмены — одни из самых мощных и сильных соперников. Лучше кататься с сильными соперниками, нежели побеждать в одни ворота.
Глупо сдерживать российских спортсменов, включая спорт в политическую игру. Все наши оппоненты кричат, что спорт вне политики, но мы всё прекрасно видим: политика — номер один. И она переросла вообще все нормы», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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