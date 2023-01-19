Екатерина Боброва: на то, что происходит сейчас в танцах, очень больно смотреть

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва, выступавшая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьёвым, высказалась о текущей ситуации в российских танцах на льду.
Лидеры прошлых лет по разным причинам пропускают сезон. Многие пары в межсезонье поменяли партнёров, во взрослую категорию перешли сильные юниорские дуэты, но им не с кого брать пример.
«На то, что происходит сейчас в танцах, конечно, мне лично очень больно смотреть. Но, возможно, сейчас есть некий временный спад. Такое бывает часто в послеолимпийских сезонах. К примеру, в 2010 году у нас был спад у девочек, и в спортивных парах тоже происходила смена поколений. Сейчас у нас девочки прекрасные, пары топовые. А вот у танцев небольшой упадок.
Но, мне кажется, в танцах всю эту историю, пока у нас нет международных стартов, можно обратить и в плюс. У нас есть время на подготовку, и, когда мы выйдем на международную арену (а я верю, что это должно произойти, и надеюсь, что скоро), у нас уже будут сильные дуэты. Пары расстаются, партнеры меняются, на недавнем чемпионате России практически половина дуэтов были новыми. А опытные сейчас не совсем в отличной форме. Так что это время надо использовать, чтобы мы подготовили конкурентоспособные танцевальные пары», — приводит слова Бобровой «КП-Спорт».
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