Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок Первого Канала. Командный турнир. День 1
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Команда Алины Загитовой лидирует на Кубке Первого канала после КП спортивных пар

Команда Алины Загитовой лидирует на Кубке Первого канала после КП спортивных пар
Комментарии

Команда Алины Загитовой лидирует на Кубке Первого канала после соревнований спортивных пар. Турнир проходит в Москве на «ЦСКА-Арене» с 21 по 22 января.

В сборной Алины Загитовой выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Суммарно они набрали 166,07 балла.

Команду Камилы Валиевой представили Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов. На их счету 159,90 балла.

Далее на лёд с короткими программами выйдут мужчины. На Кубке Первого канала выступят восемь фигуристов. После них свои программы представят женщины.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023