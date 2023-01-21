Команда Алины Загитовой лидирует на Кубке Первого канала после КП спортивных пар
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Команда Алины Загитовой лидирует на Кубке Первого канала после соревнований спортивных пар. Турнир проходит в Москве на «ЦСКА-Арене» с 21 по 22 января.
В сборной Алины Загитовой выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Суммарно они набрали 166,07 балла.
Команду Камилы Валиевой представили Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов. На их счету 159,90 балла.
Далее на лёд с короткими программами выйдут мужчины. На Кубке Первого канала выступят восемь фигуристов. После них свои программы представят женщины.
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