Команда Алины Загитовой лидирует на Кубке Первого канала после КП спортивных пар

Команда Алины Загитовой лидирует на Кубке Первого канала после соревнований спортивных пар. Турнир проходит в Москве на «ЦСКА-Арене» с 21 по 22 января.

В сборной Алины Загитовой выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Суммарно они набрали 166,07 балла.

Команду Камилы Валиевой представили Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов. На их счету 159,90 балла.

Далее на лёд с короткими программами выйдут мужчины. На Кубке Первого канала выступят восемь фигуристов. После них свои программы представят женщины.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.