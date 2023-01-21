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Туктамышева вновь покоряла лёд, Зинина неудачно упала. Лучшие фото Кубка Первого канала

Туктамышева вновь покоряла лёд, Зинина неудачно упала. Лучшие фото Кубка Первого канала
Туктамышева покоряла лёд, Зинина неудачно упала
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Команда Алины Загитовой продолжает лидировать на Кубке Первого канала после коротких программ женщин. Турнир проходит в Москве на «ЦСКА-Арене» с 21 по 22 января.

По итогам первого соревновательного дня команда Загитовой набрала 745,68 балла. «Красная Машина» более чем на семь баллов опережает соперников из сборной Камилы Валиевой. На счету «Нас не догонят» 738,31 балла.

21 января на Кубке Первого канала выступили спортивные пары, мужчины и женщины с короткими программами. Также вне соревнований свои прокаты показали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. 22 января Кубок Первого канала продолжится произвольными программами спортсменов.

Лучшие кадры первого дня — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.

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