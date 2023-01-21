Тренер Зининой — о травме на Кубке Первого канала: у Насти ушиб, перелома нет

Тренер российской фигуристки Анастасии Зининой Юлия Лавренчук высказалась о состоянии своей подопечной после падения в короткой программе на Кубке Первого канала. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться со льда, ей оказала помощь врачебная бригада.

«Сейчас еду с больницы, у Насти ушиб. Слава богу, перелома нет», — сказала Лавренчук.

Зинину в команде Валиевой заменит Ксения Гущина. По итогам первого соревновательного дня команда Алины Загитовой набрала 745,68 балла. «Красная Машина» более чем на семь баллов опережает соперников из сборной Камилы Валиевой. На счету «Нас не догонят» 738,31 балла.



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