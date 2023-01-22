Камила Валиева подвела итоги первого дня Кубка Первого канала

Капитан команды «Нас не догонят» Камила Валиева подвела итоги первого соревновательного дня Кубка Первого канала.

«Друзья, всем привет! Уже никого нет, так как закончился первый день соревнований. Мы остались, чтобы убрать наш бокс, – посмотрите, какой он красивый. И хотела за это, конечно, сказать большое спасибо моим болельщикам, которые всё подготовили (фотографии, кричалки), которые нам помогли украсить его. Также хочу сказать большое-большое спасибо моей мамочке, которая тоже помогала и сделала нереальный вклад в этот «КиК».

Мы сегодня немного проигрываем – всего семь баллов. Но всё впереди – впереди произвольная программа решающая. Также сегодня упала очень неудачно Настя Зинина. Очень хочу ей пожелать от всей нашей команды скорейшего выздоровления. Мы тебя любим, Настя», — сказала Валиева.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

После первого дня Кубка Первого канала (коротких программ) «Красная машина» выигрывает у «Нас не догонят» со счётом 745,68:738,31. Участница команды Валиевой Анастасия Зинина неудачно упала во время исполнения тройного лутца и не смогла завершить выступление. Чтобы уравнять шансы участников, организаторы вычли из суммы «Красной машины» оценку участника, набравшего наименьший балл. Сегодня в произвольной программе Зинину заменит Ксения Гущина.

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