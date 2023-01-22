Дмитрий Алиев высказался о победе в произвольной программе на Кубке Первого канала

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал выступление на Кубке Первого канала. Он выиграл произвольную программу.

«Разные эмоции. Сегодня я на позитиве вышел с арены. Я в моменте регенерировал команду, по личному спортивному результату я рад, что сумел включить свой характер, смог преодолеть вчерашнюю неудачу.



Вчера не мой день был, я вообще его не чувствовал, не ощущал. А сегодня был небольшой стресс, потому что когда себя нужно регенерировать, нужно чуть больше эмоций и энергии. Мне удалось. Неидеально я откатал, но часть, которая приносит основные баллы в программе, мне удалось показать.



Когда я разминался, я чувствовал, что готов разрывать, что у меня тело послушное. И я сказал себе, что надо это закрепить, не зацикливаться на этом, просто держать, что я сейчас готов бороться, готов сражаться без каких-то лишних мыслей. Когда я выполнил первый тулуп в прокате, почувствовал облегчение, что лишний груз с меня упал. Следующую часть произвольной программы я катал с лёгкостью внутри, у меня не было какой-то зажатости. С лёгкостью и с доверием себе.



Дискуссия по поводу составов команд? У нас тоже были различные обсуждения, но я занял такую позицию: в какой команде я нахожусь, я той команде и буду помогать достигать результата. Не буду спорить, кто у кого — не мы «жеребились», нас уже «прожеребили». У меня на этот счёт своё мнение: если я попал в команду Камилы Валиевой, значит, я буду всячески помогать ей достигать результата. Вчера у меня это не получилось, я извинился перед командой, сегодня я понимал, что моя задача такова, что нужно показать команде и самому себе, что я в этой команде не слабейшее звено. И вообще у нас в команде нет слабых ребят, это фигурное катание — лёд скользкий.



Вчера были контрастные казусы, как вы видели, в нашей команде. На самом деле, как поступили организаторы — это нужно сказать спасибо. Не все разделяют это мнение, но я поставил себя на место капитана другой команды, и, мне кажется, что я бы сам подошёл и попросил бы что-нибудь сделать, чтобы уравнять шансы. Это милосердие.



У капитана красной команды другое мнение? У каждого своё мнение и не надо его осуждать. Я говорю лично за себя, и всё.



Было ли у меня такое, что у меня прерывался прокат и я не мог встать? Да, было, и в тренировочном процессе, и когда был молодой на соревнованиях в Ухте двумя зубами в борт влетел. Один зуб в бортике остался, а другой валялся где-то. Тогда я глаза открыл только в раздевалке.



Насте (Зининой. — Прим. «Чемпионата») желаю удачи, потому что не встать во время проката, когда на тебя все смотрят… Мне кажется, её это сковывает. Очень хочется её поддержать, мы её любим и уважаем», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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