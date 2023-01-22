Александр Энберт поделился мнением о Кубке Первого канала

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Вчера смотрел соревнования по телевизору, сегодня с трибун. Надо сказать, что с трибун ощущения лучше. Как бы ни было удобно смотреть дома на диване, с трибуны очень классно. Кстати, даже программы выглядят вообще по-другому. Если кто-то думает, где смотреть, дома или на трибунах — всем советую на трибунах.



Я болею за прекрасное фигурное катание, болею за каких-то отдельных ребят: за Вову (Морозова. — Прим. «Чемпионата»), Женю (Тарасову. — Прим. «Чемпионата»), за Лизу (Туктамышеву. — Прим. «Чемпионата»), ещё за кого-то.



Как мне Алина (Загитова. — Прим. «Чемпионата») и Камила (Валиева. — Прим. «Чемпионата») в роли капитанов? Я думаю, что роль капитанов на этом турнире… Она, наверное, проявляется в раздевалке, в поддержке спортсменов, в составлении какого-то командного духа. Понятно, что спортсмены готовятся со своими тренерами, получают наставления от тренеров. Настроение везде отличное, значит, Алина и Камила справляются прекрасно.



Расслабляет ли такой шоу-формат? Ошибок у всех много, наверное, больше, чем ожидалось. Сейчас период, когда будет идти чемпионат Европы и к этому времени спортсмены обычно настраиваются на турниры, так что, конечно, хотелось бы видеть чистые прокаты. Но вообще, командный турнир не расслабляет, сколько мне удавалось участвовать в командных турнирах», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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