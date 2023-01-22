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Кубок Первого Канала. Командный турнир. День 2
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16:30 Мск
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Трусову не пустили на встречу с болельщиками во время Кубка Первого канала

Трусову не пустили на встречу с болельщиками во время Кубка Первого канала
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Серебряного призера Олимпийских игр-2022 Александру Трусову не пустили на встречу с болельщиками, которую она хотела провести во время Кубка Первого канала на «ЦСКА Арене» в Москве.

Ранее в соцсетях фигуристка пригласила болельщиков на фото- и автограф-сессию. Однако, Трусову туда не пустили под предлгом того, что «мероприятие не согласовано».

Напомним, Трусова не участвует в этом году на Кубке первого канала.

В воскресной программе соревнований пары, мужчины и женщины выступают с произвольными программами.

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