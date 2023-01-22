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Кубок Первого Канала. Командный турнир. День 2
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16:30 Мск
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«Красная Машина» получила 11 млн рублей за победу на Кубке Первого канала

«Красная Машина» получила 11 млн рублей за победу на Кубке Первого канала
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Команда Алины Загитовой «Красная Машина» выиграла Кубок Первого канала по итогам завершившихся сегодня парных, мужских и женских произвольных программ.

За победу в соревнованиях команда Алины Загитовой получила призовые в размере 11 миллионов рублей. У команды «Нас не догонят» Камилы Валиевой — 9 млн призовых.

«Красная Машина» набрала по итогам соревнований 2344,24 балла, «Нас не догонят» — 2275,47. Итоговые баллы были сформированы по результатам шести дисциплин — соревнований в двух программах среди спортивных пар, мужчин и женщин.

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