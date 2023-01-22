«Красная Машина» получила 11 млн рублей за победу на Кубке Первого канала
Поделиться
Команда Алины Загитовой «Красная Машина» выиграла Кубок Первого канала по итогам завершившихся сегодня парных, мужских и женских произвольных программ.
За победу в соревнованиях команда Алины Загитовой получила призовые в размере 11 миллионов рублей. У команды «Нас не догонят» Камилы Валиевой — 9 млн призовых.
«Красная Машина» набрала по итогам соревнований 2344,24 балла, «Нас не догонят» — 2275,47. Итоговые баллы были сформированы по результатам шести дисциплин — соревнований в двух программах среди спортивных пар, мужчин и женщин.
Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.
Комментарии
- 22 января 2023
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:03
-
20:02
-
19:54
-
19:38
-
19:32
-
19:22
-
19:19
-
18:01
-
17:57
-
17:55
-
17:40
-
17:39
-
17:38
-
17:29
-
17:14
-
16:58
-
16:51
-
16:28
-
13:41
-
12:53
-
12:22
-
11:23
-
09:35
-
09:00
-
02:05
- 21 января 2023
-
23:47
-
22:36
-
22:30
-
22:21
-
22:08
-
21:55
-
21:49
Партнерский контент