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Акатьева выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала

Акатьева выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала
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На Кубке Первого канала, который прошёл в Москве на «ЦСКА-Арене», завершились соревнования в произвольной программе у женщин. Победу в них одержала Софья Акатьева.

Акатьева, представлявшая на турнире команду Алины Загитовой «Красная Машина», набрала 177,75 балла.

Женщины. Произвольная программа

  1. Софья Акатьева («Красная Машина») — 177,75.
  2. Софья Муравьёва («Нас не догонят») — 160,23.
  3. Аделия Петросян («Красная Машина») — 156,42.
  4. Елизавета Туктамышева («Нас не догонят») — 156,35.
  5. Вероника Яметова («Красная Машина») — 146,17.
  6. Софья Самоделкина («Нас не догонят») — 143,78.
  7. Алина Горбачёва («Красная Машина») — 143,11.
  8. Ксения Гущина («Нас не догонят») — 122,76.

Напомним, в командном турнире победу одержала команда Алины Загитовой «Красная Машина».

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