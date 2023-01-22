Акатьева выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала

На Кубке Первого канала, который прошёл в Москве на «ЦСКА-Арене», завершились соревнования в произвольной программе у женщин. Победу в них одержала Софья Акатьева.

Акатьева, представлявшая на турнире команду Алины Загитовой «Красная Машина», набрала 177,75 балла.

Женщины. Произвольная программа

Софья Акатьева («Красная Машина») — 177,75. Софья Муравьёва («Нас не догонят») — 160,23. Аделия Петросян («Красная Машина») — 156,42. Елизавета Туктамышева («Нас не догонят») — 156,35. Вероника Яметова («Красная Машина») — 146,17. Софья Самоделкина («Нас не догонят») — 143,78. Алина Горбачёва («Красная Машина») — 143,11. Ксения Гущина («Нас не догонят») — 122,76.

Напомним, в командном турнире победу одержала команда Алины Загитовой «Красная Машина».

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