Акатьева выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала
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На Кубке Первого канала, который прошёл в Москве на «ЦСКА-Арене», завершились соревнования в произвольной программе у женщин. Победу в них одержала Софья Акатьева.
Акатьева, представлявшая на турнире команду Алины Загитовой «Красная Машина», набрала 177,75 балла.
Женщины. Произвольная программа
- Софья Акатьева («Красная Машина») — 177,75.
- Софья Муравьёва («Нас не догонят») — 160,23.
- Аделия Петросян («Красная Машина») — 156,42.
- Елизавета Туктамышева («Нас не догонят») — 156,35.
- Вероника Яметова («Красная Машина») — 146,17.
- Софья Самоделкина («Нас не догонят») — 143,78.
- Алина Горбачёва («Красная Машина») — 143,11.
- Ксения Гущина («Нас не догонят») — 122,76.
Напомним, в командном турнире победу одержала команда Алины Загитовой «Красная Машина».
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