«Конечно, я довольна». Камила Валиева — о решении РУСАДА

Олимпийская чемпионка в команде и победительница чемпионата Европы – 2022 в женском одиночном катании Камила Валиева высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ранее Дисциплинарный комитет РУСАДА проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) об отсутствии вины фигуристки в нарушении антидопинговых правил.



«Конечно, я довольна. Чемпионат России проходит каждый год. Это всё, что я могу сказать», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, сторона Валиевой доказала случайное попадание запрещённой субстанции, поэтому Дисциплинарный комитет РУСАДА не наложил на спортсменку никаких санкций, кроме аннулирования результатов чемпионата России 2022 года.