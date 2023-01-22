Валиева рассказала, что планирует выступить в финале Гран-при России

Капитан команды «Нас не догонят» Камила Валиева высказалась о Кубке Первого канала и ответила на вопрос о своём выступлении в финале Гран-при России, который запланирован на март.

«Чему научил Кубок Первого канала? Как и все соревнования. Просто радоваться жизни, радоваться, что ты можешь кататься. Когда я сидела, вы не представляете, какое у меня было желание выйти и правда что-нибудь уже откатать.



Много споров в соцсетях из-за составов? Слушайте, каждый год то же самое. Вспомните первый, второй, третий – всегда можно придраться к составам, к этому, к тому. Но опять-таки: ну и что? Сейчас будем это обсуждать, но это же уже прошло, и наши спортсмены просто показывают своё катание. На них смотрят болельщики, которые их очень ждут и очень любят. Это самое главное. И я тоже всех люблю.

Финал Гран-при в планах? Да-да, есть, но он через месяц с лишним, в марте. Конечно же, есть, вы думаете всё? (смеётся)», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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