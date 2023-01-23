Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

А. Вагнер — о том, что Валиеву лишили золота ЧР: РУСАДА говорит нам: «Мы что-то делаем»

А. Вагнер — о том, что Валиеву лишили золота ЧР: РУСАДА говорит нам: «Мы что-то делаем»
Комментарии

Президент Союза конькобежцев Германии Андреас Вагнер оценил решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что РУСАДА оправдало Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Дисциплинарный комитет РУСАДА постановил, что Валиева должна быть дисквалифицирована лишь на один день чемпионата России 2021 года, когда была сдана положительная проба. Камилу лишили золотой медали, которую она завоевала на этом турнире.

«Я предполагаю, что последует дисквалификация, даже если учитывать, что мне жаль эту девушку. То, что у неё отняли титул на чемпионате России, выглядит так, будто РУСАДА бросило нам в лицо, мол, вот, мы что-то делаем», — приводит слова Вагнера Schwetzinger-zeitung.

Американская фигуристка насмехается над Валиевой. А сама тоже попадалась на допинге! Американская фигуристка насмехается над Валиевой. А сама тоже попадалась на допинге!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023