А. Вагнер — о том, что Валиеву лишили золота ЧР: РУСАДА говорит нам: «Мы что-то делаем»

Президент Союза конькобежцев Германии Андреас Вагнер оценил решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что РУСАДА оправдало Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Дисциплинарный комитет РУСАДА постановил, что Валиева должна быть дисквалифицирована лишь на один день чемпионата России 2021 года, когда была сдана положительная проба. Камилу лишили золотой медали, которую она завоевала на этом турнире.

«Я предполагаю, что последует дисквалификация, даже если учитывать, что мне жаль эту девушку. То, что у неё отняли титул на чемпионате России, выглядит так, будто РУСАДА бросило нам в лицо, мол, вот, мы что-то делаем», — приводит слова Вагнера Schwetzinger-zeitung.