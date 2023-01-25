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ISU Чемпионат Европы: Мужчины. Короткая программа
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023: расписание на 25 января, где смотреть трансляции

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание на 25 января, где смотреть трансляции
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С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) пройдёт чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не примут участия российские спортсмены, так как они отстранены от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В первый день, 25 января, спортивные пары и мужчины покажут короткие программы. В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Комментировать прокаты вместе с Андреем Журанковым и Линой Фёдоровой будут звёздные гости: Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Бетина Попова и Анна Погорилая.

Расписание трансляций (время московское)
25 января

14:10 — спортивные пары, короткая программа
18:35 — мужчины, короткая программа

Чемпионат Европы по фигурному катанию — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
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