Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание на 25 января, где смотреть трансляции
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С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) пройдёт чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не примут участия российские спортсмены, так как они отстранены от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
В первый день, 25 января, спортивные пары и мужчины покажут короткие программы. В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть в сервисе Okko.
Комментировать прокаты вместе с Андреем Журанковым и Линой Фёдоровой будут звёздные гости: Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Бетина Попова и Анна Погорилая.
Расписание трансляций (время московское)
25 января
14:10 — спортивные пары, короткая программа
18:35 — мужчины, короткая программа
Чемпионат Европы по фигурному катанию — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
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