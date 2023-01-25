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Татьяна Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию будет интересным и без россиян

Татьяна Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию будет интересным и без россиян
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что чемпионат Европы по фигурному катанию будет интересным и без россиян.

«Буду смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию каким-то образом. Это моя работа. Соревнования будут интересными и без участия россиян, а медали раздадут», – сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию пройдёт с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия). Российские фигуристы пропустят чемпионат Европы из-за бана со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

Со списком участников турнира можно ознакомиться здесь.

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