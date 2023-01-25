«Если страшно, есть лайфхак». Камила Валиева — о возможности получить травму

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, есть ли у неё страх получить травму, и не отпугивает ли он её от тренировок и выступлений.



«Нет, конечно, когда выходишь после травмы и заходишь в те элементы, которые уже и прыгал, и делал, страх присутствует. Но это часть нашей профессии. То есть у нас нет ни одного спортсмена, у которого не было травмы, или спортсмена, который ничего не боится. Все люди чего-то боятся. И у многих профессий, таких как альпинизм, космонавт, те же пожарные — они тоже боятся, это тоже страх, но это их работа. И у фигуристов получается так же, что это наша работа.



На соревнованиях, если страшно, есть лайфхак. Если нам очень страшно, мы просим тренеров посмотреть, или можно тех же наших друзей, которые катаются, попросить их посмотреть. И когда на тебя кто-то смотрит, особенно если тренер, то этот страх уходит», — сказала Валиева во время всероссийского марафона «Пространство знаний».