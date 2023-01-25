Камила Валиева назвала своих кумиров в фигурном катании

16-летняя Камила Валиева рассказала, когда влюбилась в фигурное катание, и назвала своих кумиров.
«Когда была маленькой, ходила на тренировки, потому что мне просто нравилось кататься. А по-настоящему влюбилась, когда увидела Олимпиаду в 2014 году, увидела Юлию Липницкую, как она красиво катается — и поняла, что хочу так же.
Кумиров много. Как я говорила, Юлия Липницкая. Также мне очень нравилось смотреть на прокаты Жени Медведевой, Алины Загитовой. Так же и у мальчиков. Ну, правда, ты смотришь на каждого человека, на каждого спортсмена. Начинаешь искать у него какие-то фишечки — что он делает хорошо, как он отыгрывает эмоциями свою программу, как прыгает. То есть прям такого одного кумира нет», — сказала Валиева во время всероссийского марафона «Пространство знаний».
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