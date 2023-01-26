Боброва — о переходе Косторной в парное катание: мне кажется, пока что это на уровне шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва прокомментировала переход Алёны Косторной в парное катание.

«Я так понимаю, что изначально она пробовала элементы с партнёром в шоу. Мне кажется, что к этому всё и идёт. Дальше будет видно. Потому что если кому-нибудь кажется, что переходить травмированному спортсмену из одиночников в пары легче, то это не так. Во-первых, помимо того, что у тебя подключаются новые мышцы на поддержках, тебе ещё прыгать выбросы с полутораметровой высоты. Что сложнее, и могут опять возобновиться какие-то травмы.



Плюс, конечно, есть в том, что она хорошо катается и прыгает, и если партнёр достойный, они могут включать сразу самые сложные прыжки. И флип, и лутц. Выброс уже мы видели тройной. На две ноги пока, но главное – она этого не боится. Что происходит на тренировках, не знаю, не видела. Но мне кажется, пока что это на уровне шоу», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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