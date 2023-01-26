Самоделкина трогательно обратилась к Валиевой и команде после поражения в КПК

Российская фигуристка Софья Самоделкина высказалась о своём участии в Кубке Первого канала. Команда Алины Загитовой «Красная Машина» выиграла турнир по итогам завершившихся парных, мужских и женских произвольных программ.

«КАМИЛА, СПАСИБО! Дорогие друзья, завершился для меня 2 Кубок Первого канала. Я невероятно благодарна, что смогла тут выступить. Узнала я о том, что поеду на Кубок очень смешно. Хотелось бы поблагодарить моих тренеров за проделанную работу, поддержку и веру в меня.

Спасибо большое нашей команде, ваша поддержка — это нечто! Каждый из нас выложился на максимум, и это было видно. Наши дорогие болельщики — вы просто космос. Ваша энергетика передавалась каждому из нас. Особенное спасибо команде Самоделкиной, вы the best. Просто огромное, огромное, огромное вам спасибо!!! Вы-лучшие!!! НАС НЕ ДОГОНЯТ», — написала спортсменка в социальных сетях.

«Красная Машина» набрала по итогам соревнований 2344,24 балла, «Нас не догонят» — 2275,47. Итоговые баллы были сформированы по результатам шести дисциплин — соревнований в двух программах среди спортивных пар, мужчин и женщин.