Камила Валиева вернулась к тренировкам на льду после болезни

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что вернулась к тренировкам на льду после болезни.

Ранее Валиева не смогла показать свои программы на Кубке Первого канала, став при этом капитаном команды «Нас не догонят». Когда в первый день соревнований травмировалась фигуристка её команды Анастасия Зинина, Валиеву спросили, сможет ли она заменить участницу. Камила ответила, что из-за недавней болезни ещё не готова выйти на лёд.

«Я уже на льду. Точнее, во вторник я уже вышла на тренировки. Так что активно восстанавливаюсь и готовлюсь к соревнованиям», — сказала Валиева в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.

Валиева планирует выступить в финале Гран-при России, который пройдёт с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге.