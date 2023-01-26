Камила Валиева вернулась к тренировкам на льду после болезни

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что вернулась к тренировкам на льду после болезни.
Ранее Валиева не смогла показать свои программы на Кубке Первого канала, став при этом капитаном команды «Нас не догонят». Когда в первый день соревнований травмировалась фигуристка её команды Анастасия Зинина, Валиеву спросили, сможет ли она заменить участницу. Камила ответила, что из-за недавней болезни ещё не готова выйти на лёд.
«Я уже на льду. Точнее, во вторник я уже вышла на тренировки. Так что активно восстанавливаюсь и готовлюсь к соревнованиям», — сказала Валиева в своём телеграм-канале.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
Валиева планирует выступить в финале Гран-при России, который пройдёт с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге.
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