Алина Загитова показала кадры новой фотосессии в белом и с разрезами
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова показала кадры новой фотосессии.
Фигуристка позирует в белом костюме, состоящем из топа с проймой оригинального кроя и длинной юбки с глубокими разрезами по бокам.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не выступала в соревнованиях. При этом фигуристка не прекращает тренировки в группе Этери Тутберидзе и участвует в различных ледовых шоу. Алина учится на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента. Недавно возглавляемая Загитовой команда «Красная машина» выиграла Кубок Первого канала.
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