Алина Загитова показала кадры новой фотосессии в белом и с разрезами

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова показала кадры новой фотосессии.

Фигуристка позирует в белом костюме, состоящем из топа с проймой оригинального кроя и длинной юбки с глубокими разрезами по бокам.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не выступала в соревнованиях. При этом фигуристка не прекращает тренировки в группе Этери Тутберидзе и участвует в различных ледовых шоу. Алина учится на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента. Недавно возглавляемая Загитовой команда «Красная машина» выиграла Кубок Первого канала.