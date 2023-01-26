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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023: результаты соревнований 26 января

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023: результаты соревнований 26 января
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Во второй день чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), состоялись соревнования женщин в короткой программе и определились новые обладатели золотых медалей в турнире спортивных пар.

Лучшей в короткой программе стала бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Ученица Евгения Рукавицына опередила главную фаворитку, Луну Хендрикс из Бельгии, почти на два балла.

Новыми чемпионами Европы в парном катании стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи. Впервые за 14 лет обладатели золотых медалей в этом виде программы не набрали в сумме двух выступлений и 200 баллов.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия
Женщины. Короткая программа

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,81.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,85.
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 63,83.
4. Ольга Микутина (Австрия) – 62,78.
5. Екатерина Куракова (Польша) – 61,81.
6. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 61,35.
7. Нийна Петрыкина (Эстония) – 61,05.
8. Янна Юркинен (Финляндия) – 60,77.

Спортивные пары

1.Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 195,13.
2. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 186,96.
3. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 184,26.
4. Алиса Ефимова/Рубен Бломмар (Германия) — 173,66.
5. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) – 172,98.
6. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 169,94.

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