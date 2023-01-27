ЧЕ-2023 по фигурному катанию, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть

С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не принимают участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

В третий день, 27 января, мужчины в произвольной программе разыграют медали первенства континента. В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko. Трансляция начнётся в 18:55 мск.

Лучший результат в короткой программе показал француз Адам Сяо Хим Фа, получивший за свой прокат 96,53 балла. На втором месте располагается итальянец Маттео Риццо (86,46), третью строчку занимает Денис Васильев из Латвии (84,81).



Готовившийся к соревнованиям под руководством Этери Тутберидзе итальянец Даниэль Грассль остался без сольного прыжка и занимает только восьмое место (77,03). Представляющий Грузию Морис Квителашвили допустил ошибки во всех прыжковых элементах и располагается на 16-й позиции (70,55).