Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опровергла новости о том, что она хочет начать тренерскую деятельность.
«Писали, что у меня мечта после карьеры школу фигурного катания свою личную открыть? Я вообще не знаю, откуда все взяли, что это моя мечта! Я нигде этого не говорила, я говорила, что «возможно»! В общем, я подразумевала это как одну из ветвей моего личностного роста, но пока что в планах это не стоит. Хотя у меня есть тренерское образование, но пока что я собираюсь его использовать только на мастер-классах», — приводит слова Медведевой «Европа Плюс».
После Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
- 27 января 2023
-
09:15
-
09:00
-
07:00
-
01:50
- 26 января 2023
-
23:41
-
23:25
-
23:02
-
22:31
-
22:04
-
21:19
-
21:09
-
20:51
-
19:46
-
19:30
-
19:21
-
18:58
-
18:34
-
17:41
-
17:15
-
16:40
-
16:05
-
15:30
-
14:55
-
14:20
-
13:45
-
13:13
-
13:10
-
13:03
-
11:44
-
11:43
-
11:40
-
11:25
-
11:14
-
11:00
-
09:56