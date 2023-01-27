Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опровергла новости о том, что она хочет начать тренерскую деятельность.

«Писали, что у меня мечта после карьеры школу фигурного катания свою личную открыть? Я вообще не знаю, откуда все взяли, что это моя мечта! Я нигде этого не говорила, я говорила, что «возможно»! В общем, я подразумевала это как одну из ветвей моего личностного роста, но пока что в планах это не стоит. Хотя у меня есть тренерское образование, но пока что я собираюсь его использовать только на мастер-классах», — приводит слова Медведевой «Европа Плюс».

После Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.